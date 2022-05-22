Araçlar kafa kafaya çarptıştı, araçlardan biri şarampole yuvarlandı: 3 yaralı - Haberler

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Araçlar kafa kafaya çarptıştı, araçlardan biri şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Araçlar kafa kafaya çarptıştı, araçlardan biri şarampole yuvarlandı: 3 yaralı Bursa'da yolda giden otomobilin önüne aniden otomobil çıkması sonucu kafa kafaya çarpışan otomobillerde bulunan 3 kişi yaralandı.

Araçlar kafa kafaya çarptıştı, araçlardan biri şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

BURSA - Bursa'da yolda giden otomobilin önüne aniden otomobil çıkması sonucu kafa kafaya çarpışan otomobillerde bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, İznik ilçesi Kaynarca Mahallesinde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 16 H 5375 plakalı otomobil sürücüsü 34 yaşındaki S.M.U yolda ilerlerken, 16 U 6287 aracın sürücü koltuğunda oturan 62 yaşındaki R.Ö. aracıyla kontrolsüz şekilde yola çıktı. İki araç çarpışma sonucu kullanılamaz hale gelirken araçların içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Buldu - 3. Sayfa

3. Sayfa, Yerel, Haberler

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