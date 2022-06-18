Bursa'da iki katlı ev alev alev yandı

Bursa'da 2 katlı müstakil alev alev yandı. Gökyüzünü kara dumanlar kaplarken, mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı.

Yangın, dün akşam saatlerinde Kestel ilçesi Ahmet Vefik Paşa Mahallesi Fevziçakmak Caddesi üzerine bulunan iki katlı müstakil bir evin ikinci katında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir neden başlayan yangın, kısa sürede ikinci katın tamamını kapladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında evin ikinci katı kullanılamaz hale geldi. Kara dumanlar gökyüzünü kaplarken, mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa