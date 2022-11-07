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Bursa'da gece kartalları affetmedi

3. Sayfa Haberleri

Bursa'da gece kartalları affetmedi

Bursa'da devriye gezen gece kartalları denetim sırasında yarım kilo uyuşturucu yakaladı.

Bursa'da devriye gezen gece kartalları denetim sırasında yarım kilo uyuşturucu yakaladı.

Merkez Osmangazi ilçesi Panayır mahallesinde devriye atan gece kartalları şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Şüphelinin üzerinden yarım kilo uyuşturucu madde çıktı. Şüpheli gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Gözaltına alınan zanlıyla birlikte bir miktar paraya da el konuldu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Osmangazi Bursa 3. Sayfa Haberler

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