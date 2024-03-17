Bursa'da devrilen tırın dorsesi alev alev yanarken o anlar dron ile görüntülendi

Bursa'da devrilen tırın dorsesi alev alev yanarken o anlar dron ile görüntülendi.

Yangın, merkez Nilüfer ilçesi İrfaniye Mahallesi İstanbul-İzmir Otoyol girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir tırın dorsesi henüz bilinmeyen bir sebeple devrildi. Devrilen dorse alev alırken sürücü dorseyi tırdan ayırarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına yaklaşık yarım saat müdahale ederek kontrol altına aldı.

Dorsenin alev alev yanması dron ile görüntülendi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BURSA