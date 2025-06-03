Bursa'da 65 Yaşındaki Adam Dolandırıcılardan Kurtarıldı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde telefon dolandırıcılarının hedefi olan 65 yaşındaki Fikrettin E., polis ekiplerinin zamanında müdahalesi ile dolandırılmaktan kurtarıldı. Yaşlı adam, dolandırıcıların oyununu bozan ekiplerle iletişime geçerek teşekkür etti.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde telefonla dolandırılmak üzere olan 65 yaşındaki adamı polis ekipleri kurtardı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde telefon dolandırıcılarının ağına düşen Fikrettin E.'yi (65) kendisini arayanlara inanarak bankaya kadar gitti. Yaşlı adamın hesabındaki 100 bin liraya göz diken dolandırıcıların oyununu polis ekipleri bozdu. İhbarı alan polis ekipleri, parasını dolandırıcıların hesabına aktarmakta olan yaşlı adamı engelledi. Polislerin zamanında müdahalesiyle dolandırılmaktan kurtulan adam, ekiplere teşekkür etti.
Ekipler dolandırıcıları yakalamak için çalışma başlattı. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa