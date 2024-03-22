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Burdur'da Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı

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Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 2 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 11-21 Mart tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcılıkları ile koordineli olarak icra edilen 22 faaliyette yakalanarak haklarında adli/idari işlem yapılan 24 şüpheliden 2 'si tutuklanarak cezaevine gönderildi, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 12'si ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Müdahale edilen olaylarda 53 gram eroin, 36 gram bonzai, 7 adet sentetik ecza, 6 adet kullanma aparatı, 2 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet av tüfeği, 33 adet tabanca mühimmatı, 65 adet av tüfeği mühimmatı, 2 adet bıçak, 1 adet dedektör ele geçirildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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