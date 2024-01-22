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Burdur'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Kişi Yakalandı

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Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen 15 günlük uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi yakalandı. Operasyonlar sonucunda 5 gram eroin, 1 gram metamfetamin ve 14 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 15 günlük uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 kişiye adli işlem uygulandı

Burdur İl Jandarma Komutanlığı unsurları tarafından 01 Ocak- 15 Ocak tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcılıkları ile koordineli olarak yapılan planlı çalışmalar sonucu icra edilen 11 faaliyette yakalanarak hakkında adli/idari işlem yapılan 12 şüpheliden 2'si Adli Kontrol şartıyla serbest, 10'u ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Müdahale edilen olaylarda 5 gram eroin, 1 gram metamfetamin, 14 adet sentetik ecza ele geçirildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Burdur Güvenlik Uyuşturucu Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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