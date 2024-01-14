Burdur'da Kırmızı Işıkta Bekleyen Otomobilde Patlama

Burdur'da kırmızı ışıkta beklediği esnada benzin hortumunun patlaması sonucu alev alan Tofaş marka otomobil, itfaiyenin hızlı müdahalesi ile söndürüldü. Yangında hasar gören otomobil, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Olay, Burdur merkez Özgür Mahallesi Köprübaşı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Enver İ. idaresindeki 15 AP 236 plakalı Tofaş marka otomobil, Gazi Caddesi'nden Armağan İlci Bulvarı'na doğru seyir halindeyken kırmızı ışıkta beklediği esnada motor kısmına bağlı benzin hortumunun patlaması sonucu bir anda alev aldı. Alevleri gören sürücü ve yolcu kısmında oturan eşi, arabadan inerek 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürülürken, araçta küçük çaplı hasar oluştu. Yangın sonrası hasar alan otomobil, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. - BURDUR