Burdur'da kıraathanede kumar oynatıldığı tespit edildi

Burdur'da kıraathaneye yapılan şok denetimde kumar oynatıldığı tespit edilince iş yeri sahibi hakkında adli işlem yapıldı, kumar oynayan 3 kişiye para cezası uygulandı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından 18 Mart tarihinde Konak Mahallesinde faaliyet gösteren bir umuma açık iş yerine (kahvehane) yönelik yapılan şok denetim ve kontrollerde kumar maksatlı kullanılan çok sayıda iskambil kağıtları ele geçirildi. İşyeri sahibi şahıs hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem yapılırken, işyeri içerisinde kumar oynadığı tespit edilen 3 şahsa adli para cezası uygulandı. İş yeri ise geçici olarak faaliyetten men edildi. - BURDUR