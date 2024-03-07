Burdur'da Drift Yapan Sürücülere 64 Bin 466 TL Para Cezası

Burdur'da drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye sokan iki sürücüye toplamda 64 bin 466 TL para cezası uygulandı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Trafik birimleri tarafından 28 Şubat günü Aydınlıkevler Mahallesi Sanayi Mehmet Kaya Caddesi üzerinde ve 1 Mart günü Konak Mahallesi Pazar Yeri içerisinde drift atarak 2918 Sayılı Kara Yolları Trafik Kanunu'nun 67/1-D maddesini ihlal ettiği tespit edilen 2 araç ve sürücüsüne toplam 64 bin 466 Türk lirası trafik idari para cezası uygulanarak 1 sürücünün sürücü belgesi geri alındı. - BURDUR