Burdur-Antalya Karayolunda LPG Yüklü Tanker Devrildi

Burdur'dan Antalya istikametine seyir halinde olan LPG yüklü tanker, yolun 17'nci kilometresinde şarampole devrildi. Devrilen tanker delinince LPG sızıntısı nedeniyle yol çift taraflı trafiğe kapatıldı. Kazada tanker sürücüsü yaralandı.

Kaza saat 01.00 sıralarında Burdur- Antalya Karayolunun 17'nci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Burdur'dan Antalya istikametine seyir halinde olan Mustafa Irkıçatal (57) idaresindeki 07 DDL 41 plakalı LPG yüklü tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kaza nedeniyle sürücü yaralanırken delinen tankerde gaz sızıntısı oluştu. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken jandarma ve polis ekipleri Burdur- Antalya karayolunu patlama riskine karşı çift taraflı trafiğe kapattı. İtfaiye ekipleri tarafından tankerde bulunan gaz kontrollü şekilde tahliye edilmeye başlandı. Tahliye işlemlerinin sabah saatlerine kadar süreceği tahmin edilirken yolda uzun araç kuyrukları oluştu. - BURDUR