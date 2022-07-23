Buğday yüklü kamyon alev alev yandı Buğday yüklü kamyon alev alev yandı Silivri'de buğday yüklü kamyon bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Buğday yüklü kamyon alev alev yandı İSTANBUL - Silivri'de buğday yüklü kamyon bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Araç küle dönerken yaşanan o anlar kameraya yansıdı. Silivri Küçük Kılıçlı Mahallesi'nde buğday yüklü bir kamyon tarlada bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yol kenarında park halinde bulunan kamyondan çıkan alev alevler 30 dönümlük anıza da sıçradı. Alev alev yanan kamyonet saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, aracın alev alev yandığı görülüyor. İhlas Haber Ajansı / Yusuf Eker - 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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