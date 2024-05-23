Britanyalı kayakçı, İtalyan eski belediye başkanına çarparak ölümüne sebep oldu

Britanyalı kayakçı, tatilde Allege'de "dikkatsiz" ve "yüksek hızda" kayarak İtalyan eski belediye başkanına çarparak ölümüne sebep oldu

Bir İngiliz vatandaşı, kayak tatilinde eski bir belediye başkanına çarparak ölümüne neden olmakla suçlandığı davada mahkemeye çıktı.

31 yaşındaki Rhys Phillips, iki yıl önce hayatını kaybeden 77 yaşındaki Rizieri Ongaro'nun ölümüne sebep olmakla suçlanıyor. Mahkumiyet, beş yıla kadar hapis cezası gerektirebilir, ancak mahkemede Phillips'in temiz sabıkası ve sarhoş ya da uyuşturucu etkisi altında olmaması nedeniyle cezasının ertelenmesi olası. Savcılar, tatilde olduğu İtalyan Dolomitleri'ndeki Allenge'de, Phillips'in "dikkatsizce ve yüksek hızda kayak yaparken" Ongaro'ya çarparak ölümcül yaralanmalara neden olduğunu belirtti.

Belluno mahkemesinde, o sırada telesiyejde olan 37 yaşındaki Enrico Lunardi de dahil olmak üzere birkaç görgü tanığı ifade verdi. Lunardi, "Çarpılan adamın kenara çekilecek zamanı bile olmadı, şiddetle çarpıldı ve ayaklarından savruldu," dedi.

Phillips, polise Ongaro'yu "görmediğini" ve "bir anda" önünde belirdiğini söyledi. Duruşmada, Ongaro ailesini temsil eden avukatlar, Phillips'in sosyal medyasından alınan görüntüleri gösterdi. Avukatlar, bu görüntülerin Phillips'in "diğerlerinin güvenliğini umursamadan" tehlikeli bir şekilde kayak yaptığını belirtti.

Aldershot'lu olan ancak şimdi Kopenhag'da yaşayan Phillips, olayın bir kaza olduğunu ve suçlamaları reddettiğini belirtti. Phillips'in avukatları, "Olayların bizim versiyonumuzu destekleyecek tanıklarımız var ve bunu mahkemede sunmayı bekliyoruz," dedi.

Mahkum edilirse, Phillips'in sabıkası temiz olduğu için hapis cezası alması beklenmiyor ve cezası ertelenecek. Duruşma, Phillips'in ifade vereceği tarihe kadar ertelendi.