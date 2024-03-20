Bozüyük'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şahıs Hakkında Yasal İşlem Başlatıldı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, üzerinden 8,01 gram sentetik Bonzai uyuşturucu madde çıkan bir şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde üzerinden uyuşturucu madde çıkan 1 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.
Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda şüpheli 1 şahıs üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramada şahsın üzerinden; 8,01 gram sentetik Bonzai uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Şahıs hakkında 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçundan yasal işlem başlatıldı. - BİLECİK