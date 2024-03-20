Bozüyük'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şahıs Hakkında Yasal İşlem Başlatıldı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde üzerinden uyuşturucu madde çıkan 1 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda şüpheli 1 şahıs üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramada şahsın üzerinden; 8,01 gram sentetik Bonzai uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Şahıs hakkında 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçundan yasal işlem başlatıldı. - BİLECİK