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Bozüyük'te Polisler Otizmli Bireylerle Buluştu

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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Toplum Destekli Polis ekipleri otizmli bireylerle bir araya geldi.

Bozüyük'te otizmli bireylerle bir araya gelen polis ekipleri 'Polis Meslek Tanıtım' faaliyetlerini icra etti. Özel bireylerle hem eğlendiler hem de çeşitli aktiviteler gerçekleştirdiler.

Özel bireylerle vakit geçiren ve polislik mesleğini tanıtan ekipler 'Otizmli bireyler hayata eksik değil farklı bakar. Farkındayız her zaman yanınızdayız' sözleriyle destek oldular. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bilecik Bozüyük 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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