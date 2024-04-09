Bozüyük'te Polisler Otizmli Bireylerle Buluştu

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Toplum Destekli Polis ekipleri otizmli bireylerle bir araya geldi.

Bozüyük'te otizmli bireylerle bir araya gelen polis ekipleri 'Polis Meslek Tanıtım' faaliyetlerini icra etti. Özel bireylerle hem eğlendiler hem de çeşitli aktiviteler gerçekleştirdiler.

Özel bireylerle vakit geçiren ve polislik mesleğini tanıtan ekipler 'Otizmli bireyler hayata eksik değil farklı bakar. Farkındayız her zaman yanınızdayız' sözleriyle destek oldular. - BİLECİK