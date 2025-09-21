Haberler

Bozcaada'da Hesap Ödemeden Kaçan İki Kişi Kamerada

Bozcaada'da Hesap Ödemeden Kaçan İki Kişi Kamerada
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bozcaada'da akşam yemeğinde 8 bin 500 TL'lik hesabı ödemekten kaçan iki arkadaş, çeşitli bahanelerle işletmeyi dolandırmaya çalıştı. O anlar güvenlik kamerasına kaydedildi. Polis soruşturma başlattı.

Bozcaada'da akşam yemeği yiyen 2 kişi, yaklaşık 8 bin 500 TL'lik hesabı ödemeden kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Dün akşam 2 arkadaş, yiyip içip eğlendikten sonra hesabı ödemeye gelince çeşitli bahaneler öne sürdü. Şahıslardan biri önce hesabı banka üzerinden online ödemek istedi. İşletmeciye dekont gönderen şahsın, aslında 3 gün sonrasına ödeme talimatı verdiği ve bu şekilde işletmeciyi yanıltmaya çalıştığı ortaya çıktı.

İşletmeci durumu fark edince şahıslardan biri masadan kalkmaya hazırlandı. Bunun üzerine şahıs, işletmeciye birlikte bankamatiğe gidip nakit ödeme yapabileceğini söyledi. Ancak bu kez de bankamatikte kartında problem olduğunu öne sürerek ödeme yapamayacağını belirtti.

Ardından "arkadaşım nakit ödesin" diyerek personeliyle birlikte sokak arasına yöneldi. Fakat 2 şahıs bir anda koşarak kaçtı ve kayıplara karıştı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Oy kullanma işlemi başladı! Fenerbahçe yeni başkanını seçiyor

Oy verme işlemi başladı! İşte kongrede tercih yapabilecek üye sayısı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Böyle bir şey mümkün mü? Marketçi, 5 litrelik yağdan bakın ne kadar kazanıyor

Marketçi, 5 litrelik yağdan bakın ne kadar kazanıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.