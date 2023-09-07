Bozcaada'da eski eşi bıçakla saldıran şahıs tutuklandı

ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesinde, eski eşi Elif Gedik'e (34) bıçakla saldırdıktan sonra çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Halil Karabıyık, savcılığın itirazı sonucu tutuklandı.

Olay, 2 Eylül saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Bozcaada ilçesinde 2 çocuğuyla birlikte yaşayan Elif Gedik, 2019 yılında boşandığı eşi Halil Karabıyık tarafından çalıştığı markette bıçaklı saldırıya uğradı. Kalçasından ve karnından aldığı darbelerle yaralanan kadın çalıştığı iş yerinin karşısındaki markete kaçtı. Market sahibinin araya girmesiyle kadın ölümden dönerken, ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bozcaada Toplum Sağlığı Merkezi'ne kaldırılan Elif Gedik, tedaviye alındı, ardından Çanakkale'ye sevk edildi. Gedik, dün tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Olay sonrası gözaltına alınan Karabıyık ise Bozcaada ilçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Ezine Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından Karabıyık çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılık itirazı üzerine Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tekrar gözaltına alınan Karabıyık tutuklanarak cezaevine gönderildi.