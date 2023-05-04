Boşanan Eş, Canlı Yayında Kızının Sevgilisiyle Duşta Olduğunu İddia Etti

Antalya'da boşanan bir çiftin 7 yaşındaki kızıyla ilgili iddialar gündeme geldi. Eski eşi, canlı yayında kızının sevgilisiyle duşta olduğunu belirterek suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine soruşturma başlatıldı.

ANTALYA'da Muhammet A., kısa süre önce boşandığı Pınar Ş.'nin, canlı yayında sevgilisiyle 7 yaşındaki kızı M.A.'nın birlikte duşta olduğunu belirttiği görüntüler üzerine eski eşi ve sevgilisi hakkında şikayetçi olup, suç duyurusunda bulundu.

Antalya'da Muhammet ve Pınar A. çifti bir süre önce boşanırken, 7 yaşındaki kızları M.A.'nın velayeti annede kaldı. Pınar A., boşandıktan sonra kızlık soyadını kullanmaya başladı. Muhammet A. görevi gereği Şırnak'a bağlı Beytüşşebap'ta iken, Ramazan Bayramı'nda nişanlısı C.Ö.'den aldığı bilgi üzerine, eski eşinin bir sosyal medya platformunda canlı yayın yaptığını öğrendi. Canlı yayını izleyen ve kaydeden Muhammet A., eski eşinin 7 yaşındaki kızını, kiraladığı apartta sevgilisiyle duşta yalnız bıraktığını, ardından çocuğunun yanında ikilinin birlikte alkol aldıklarını gördü. Muhammet A., bunun üzerine hem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Alo 183 telefon hattını arayıp hem de CİMER'e internet üzerinden şikayette bulundu.

Diğer yandan, Muhammet A.'nın avukatı Salih Sağlam da Pınar Ş. ve sevgilisi hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na, çocuğun cinsel istismarı, çocuğun cinsel istismarı suçuna yardım etme ve aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu. Avukat Sağlam, canlı yayın görüntülerinin yer aldığı CD'yi de savcılığa teslim etti.