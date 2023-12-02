Bolu'da trafik kazası: 6 kişi yaralandı

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4'ü uzman çavuş olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde trafik ışıklarında iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen ve 4'ü uzman çavuş olmak üzere toplam 6 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Yeniçağa ilçesi girişinde bulunan ışıklı kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafik ışıklarında yeşil yandıktan sonra hareket eden Recep A. yönetimindeki 10 F 2757 plakalı otomobile, İstanbul istikametinde seyreden Yasin Emre Y. idaresindeki 34 AG 0756 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobiller yolda savruldu. Kazada uzman çavuşlar Ömer E., Mehmet K., Esaf K. ve Recep A. ile diğer otomobilde bulunan Yasin Emre Y. ve Zekai Berat C., yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Ömer E., Mehmet K., Esaf K.'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, trafik ışıklarından hareket eden 4 uzman çavuşun içerisinde bulunduğu otomobile, diğer otomobilin çarptığı ve her iki aracın savrulduğu görüldü. - BOLU