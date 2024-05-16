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Bolu'da Kamyon ile Çarpışan Otomobil Şarampole Yuvarlandı

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Bolu'da meydana gelen kazada kamyon ile çarpışan otomobil şarampolden aşağı yuvarlandı ve 1 kişi yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Bolu'da kamyon ile çarpışan otomobil, şarampolden yuvarlandı. Meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Mudurnu ilçesi 100.Yıl köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Umut K. yönetimindeki 14 ABS 982 plakalı kamyon, tali yoldan ana yola çıkan Muzaffer K. idaresindeki 14 LE 866 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, şarampolden aşağı yuvarlandı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yaralanan Muzaffer K. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle şarampole yuvarlanan otomobil, hurdaya döndü. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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