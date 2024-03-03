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Bolu'da Çepni köyünde çıkan yangında ev, ahır ve samanlık küle döndü

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Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Çepni köyünde gece saatlerinde çıkan yangında 3 katlı ev, ahır ve samanlık küle döndü. Evdekiler panikle dışarıya çıkarak, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Çepni köyünde gece saatlerinde çıkan yangında 3 katlı ev, ahır ve samanlık küle döndü.

Çepni köyünde ikamet eden Kocaman ailesine ait 3 katlı evin fırın odasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler eve de sıçradı. Evdekiler panikle dışarıya çıkarak, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Mehmet Kocaman, aracını yanmaktan kurtarmak isterken ayağından sakatlandı. Olay yerine çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ahır ve samanlığa da sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın uzun uğraşlar neticesinde söndürüldü. Yangın nedeniyle 3 katlı ev, samanlık ve ahır küle döndü. Ahırın yandığını ancak hayvanları kurtardıklarını belirten Şakir Kocaman, "Fırın evinden yangın çıktı. Abimler evdeydi. Ev, samanlık ve ahır yandı. Hayvanları kurtardık" dedi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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