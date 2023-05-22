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Bodrum'da yelkenli teknede 96 göçmen yakalandı

Bodrum'da yelkenli teknede 96 göçmen yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında yelkenli tekne ile yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 96 düzensiz göçmen ile 4 Türk vatandaşı yakalandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında yelkenli tekne ile yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 96 düzensiz göçmen ile 4 Türk vatandaşı yakalandı.

Bodrum açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, belirtilen noktaya hareket etti. Sahil Güvenlik botu TCSG-31 tarafından İtalya rotası üzerinde tespit edilen hareketli yelkenli tekne durduruldu. Teknedeki 68 Afganistan, 22 Irak, 5 İran ve 1 Özbekistan uyruklu düzensiz göçmen ile ülkeyi yasa dışı yollardan terk etmeye çalışan 4 Türk vatandaşı yakalandı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bodrum Muğla 3. Sayfa Haberler

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