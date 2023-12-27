Bodrum Açıklarında 31 Göçmen Yakalandı, 44 Göçmen Kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 31 göçmen yakalanırken, 44 göçmen de kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan ekipler, Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-101) ve Sahil Güvenlik Botu (KB-110) ile bölgeye hareket etti. Hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 31 düzensiz göçmen yakalandı. Bodrum açıklarındaki diğer iki düzensiz göçmen olayında ise farklı saatlerde iki ayrı lastik bot içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisini alan Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki toplam 44 düzensiz göçmeni kurtardı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA