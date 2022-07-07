Kontrolden çıkan tır yol kenarındaki duvara çarptı: 1 yaralı Kontrolden çıkan tır yol kenarındaki duvara çarptı: 1 yaralı Bitlis-Baykan karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kontrolden çıkan tır yol kenarındaki duvara çarptı: 1 yaralı BİTLİS - Bitlis-Baykan karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye kaza Bitlis-Baykan yolu Yenice Karakol mevkiinde meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden 40 AAZ 965 plakalı tır yol kenarında bulunan duvara çarptıktan sonra yan yatarak durabildi. Olay yerine giden AFAD ekipleri 45 yaşındaki tır şoförü Ahmet Çelik'i sıkıştığı yerden büyük uğraşlar sonucu kurtarabildi. Bitlis Devlet Hastanesine kaldırılan şoför Ahmet Çelik'in sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi. İhlas Haber Ajansı / Vahit Olcay - 3. Sayfa 3. Sayfa Yerel Haberler

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