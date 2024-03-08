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Bitlis'te kar yağışı nedeniyle tır devrildi, sürücü yaralandı

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda duramayan meyve yüklü tır yan yatarken sürücüsü ise yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda duramayan meyve yüklü tır yan yatarken sürücüsü ise yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Bitlis-Tatvan arasında bulunan Rahova düzlüğünde meydana geldi. İ.Ç. idaresindeki 65 EB 546 plakalı sebze ve meyve yüklü tır, yolun kaygan olması sebebi ile direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu bariyerlere çarparak yolun orta kısmına devrildi. Kazada tır sürücüsü İ.Ç. yaralanırken çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı tır şoförü İ.Ç. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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