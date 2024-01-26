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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kaza: 1 ölü, 6 yaralı

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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Kazada kamyonet ile otomobil çarpıştı. Yaralılar Bingöl ve Karlıova Devlet Hastanelerine sevk edildi.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Karlıova-Erzurum Karayolu Çatak bölgesinde meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen kamyonet ile otomobil çarpıştı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.

Yaralılar tedavi edilmek üzere Bingöl ve Karlıova Devlet Hastanelerine sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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