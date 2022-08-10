Bingöl gündem haberleri... Ayağına yorgun mermi isabet eden genç kız: 'Mermi 1 santimetre daha gitseydi sakat kalabilirdim'

Edinilen Bingöl haberine göre Rize'nin Pazar ilçesinde serinlemek için denize girdiği sırada ayağına yorgun mermi isabet eden genç kız yaşadığı o anları anlattı.

Rize'nin Pazar ilçesinde serinlemek için denize girdiği sırada ayağına yorgun mermi isabet eden genç kız yaşadığı o anları anlattı.

Olay ilçeye bağlı Hamidiye mevkiinde geçtiğimiz gün saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, serinlemek için denize giren 19 yaşındaki Ece İslamoğlu bir anda ayağına bir şeyin sert bir şekilde çarptığını fark etti. Ağrıyı hissettiği yerden kan geldiğini fark eden genç kız denizde bulunan vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırıldı. Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırılan genç kız burada yapılan ilk müdahalenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. RTEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan genç kızın bacağına nereden geldiği belli olmayan yorgun merminin isabet ettiği ortaya çıkınca hemen ameliyata alındı. Ameliyat sonrasında taburcu olan genç kız evinde dinleniyor.

"MERMİ 1 SANTİMETRE DAHA GİTSEYDİ SAKAT KALABİLİRDİM"

Yaşadığı o anları anlatan 19 yaşındaki Ece İslamoğlu merminin 1 santim daha gitseydi sakat kalabileceğini söyleyerek, "Ben arkadaşlarımla denize gitmiştim. Yemek yemek için denizden çıktığım anda bir ses geldi. Gelen ses silah sesi değildi. Taşların birbirine çarpma sesi gibiydi. Sonra bir anda bacağımda ağrı hissetmeye başladım. Bacağıma baktığımda bacağım delinmişti çok fazla kan akıyordu. Ben o an şoka girmiştim. Ne olduğunu anlamamıştım fakat denizde bulunanlar mermi olduğunu anlayıp beni kucaklayıp hastaneye götürdüler. Sonra film çektiler bacağıma mermiyi ameliyatla almak zorunda kalınca beni Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk ettiler. Hastanede de ameliyata aldılar. Mermi kalbime, beynime veya boynuma da gelebilirdi. Allah'a şükürler olsun bacağıma denk geldi. Zaten mermi 1 santimetre daha gitseydi sakat kalabilirdim" ifadelerini kullandı.

İnsanların kendilerinin başına gelmediği sürece silaha ateş etmeye devam edeceklerini ifade eden İslamoğlu, "O mermiyi atan şuanda benim 1-2 aylık hayatıma engel oldu. Yürüyemiyorum lavaboya bile zor gidiyorum. İnşallah erkenden iyileşir de üniversiteye gidebilirim. İnsanlar sevindiklerinde, üzüldüklerinde silah atıyorlar. Ne söyleyebilirim ki, başlarına gelmediği sürece anlamayacaklar. Yarın bir gün kendisinin de başına gelebilir veya aile fertlerinin de başına gelebilir" dedi.

(Cengiz Yıldırım - İHA)