Bingöl'de Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 2 Yaralı
Bingöl'de meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralılar Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan kişiyi yakalamak için çalışmalar sürüyor.
Bingöl'de meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Alınan bilgilere göre olay, kent merkezi Çapakçur Vadisi mevkisinde meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi, 3 kişiye tüfekle ateş etti. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan biri kurtarılamayarak hayatını kaybederken, 2 yaralının ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekiplerinin kaçan kişiyi yakalamak için çalışmalarının devam ettiği bildirildi. - BİNGÖL