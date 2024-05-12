Bingöl'de Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Bingöl'de meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Alınan bilgilere göre olay, kent merkezi Çapakçur Vadisi mevkisinde meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi, 3 kişiye tüfekle ateş etti. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan biri kurtarılamayarak hayatını kaybederken, 2 yaralının ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekiplerinin kaçan kişiyi yakalamak için çalışmalarının devam ettiği bildirildi. - BİNGÖL