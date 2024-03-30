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Bingöl'de otomobil ile pikabın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

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Bingöl'de otomobil ile pikabın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, Bingöl-Elazığ kara yolu 18'inci kilometrede bulunan Direkli mevkiinde geldi. Edinilen bilgilere göre 34 CLR 391 plakalı otomobil ile 23 ADR 477 plakalı kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, UMKE, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 5 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi ise morga sevk edildi.

Kaza ile ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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