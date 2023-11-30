Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonunda Yarım Kilo Esrar Ele Geçirildi
Bilecik'te yapılan uyuşturucu operasyonunda yarım kilo esrar ele geçirildi, olayla ilgili 2 kişi yakalandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 9 adet fişek ile birlikte 524,15 gram esrar maddesi bulundu. Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki sorgularının ardından Cumhuriyet başsavcılığına sevk edildi.
Bilecik'te yapılan uyuşturucu operasyonunda yarım kilo esrar ele geçirildi, olayla ilgili 2 kişi yakalandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Bozüyük ilçesinde yapılan operasyonda; 1 adet ruhsatsız tabanca ve 9 adet fişek ve 524,15 gram esrar maddesi ele geçirilirken, şüpheli 2 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki sorgularının ardından Cumhuriyet başsavcılığına sevk edildi. - BİLECİK