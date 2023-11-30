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Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonunda Yarım Kilo Esrar Ele Geçirildi

30 Kasım 2023 13:16 Son Güncelleme: 13:18 Abone Ol

Bilecik'te yapılan uyuşturucu operasyonunda yarım kilo esrar ele geçirildi, olayla ilgili 2 kişi yakalandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 9 adet fişek ile birlikte 524,15 gram esrar maddesi bulundu. Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki sorgularının ardından Cumhuriyet başsavcılığına sevk edildi.