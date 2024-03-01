Üye Girişi
Haberler

Bilecik'te Uyuşturucu Bulunan 3 Şahıs Hakkında Yasal İşlem Başlatıldı

Güncelleme:

Bilecik Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, 3 şahsın üzerinde uyuşturucu madde bulundu. Ele geçirilen maddeler arasında Bonzai ve metamfetamin bulunuyor. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Bilecik'te yapılan denetimlerde üzerinde uyuşturucu madde bulunan 3 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce 3 şahsın üzerinde yapılan aramada; 2,68 gram Bonzai maddesi, 0,65 gram metamfetamin maddesi ve 2 adet bong aparatı ele geçirildi.

3 şüpheli şahıs hakkında 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan yasal işlem başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Bilecik Narkotik Suçlar Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title