Bilecik'te Uyuşturucu Bulunan 3 Şahıs Hakkında Yasal İşlem Başlatıldı

Bilecik'te yapılan denetimlerde üzerinde uyuşturucu madde bulunan 3 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce 3 şahsın üzerinde yapılan aramada; 2,68 gram Bonzai maddesi, 0,65 gram metamfetamin maddesi ve 2 adet bong aparatı ele geçirildi.

3 şüpheli şahıs hakkında 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan yasal işlem başlatıldı. - BİLECİK