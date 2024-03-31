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Bilecik'te Parkta Darp Edilen Şahıs Hastanelik Oldu

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Bilecik'te bir parkta 2 kişi tarafından darp edilen şahıs hastanelik oldu.

Bilecik merkez Atatürk Parkı'nda bir arkadaşı ile dolaşan Oktay Uslu isimli şahısa 2 kişi iddiaya göre 'Ne bakıyorsun' dedi. Ardından sözlü atışması başlarken, 2 kişi Oktay Uslu darp etti. Yüzüne ve vücudun çeşitli yerlerine darbe alan Oktay Uslu yere yığıldı. Şahıs olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Şahıs tedavisinin ardından Ertuğrulgazi Polis Merkezi Amirliğine giderek, şikayetçi oldu. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bilecik Saldırı Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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