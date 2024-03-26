Bilecik'te Otomobil Yaya Geçidine Çarptı

Bilecik'te seyir halindeki otomobilin yaya geçicinden yolun karşısına geçmekte olan vatandaşa çarptı.

Alınan bilgilere göre; Atatürk Bulvarından sanayi istikametine seyir halindeki İsmail D. idaresindeki 11 AP 120 otomobil Tepebaşı mevkiinde yaya geçinden yolun karşısına geçmekte olan Murat K. çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen yaya yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapıulan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK