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Bilecik'te iklimlendirme sistemi kullanarak uyuşturucu madde imalatı yapan şahıs gözaltına alındı

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Bilecik'in Söğüt ilçesinde iklimlendirme sistemi kullanarak evinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen M.D. isimli şahısla ilgili operasyon düzenlendi. Şahsın ev ve aracında uyuşturucu madde ve iklimlendirme sistemi araçları ile malzemeler ele geçirildi.

Bilecik'te iklimlendirme sistemi kullanarak evde uyuşturucu madde imalatı yapan şahıs gözaltına alındı.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde iklimlendirme sistemi kullanarak evinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen M.D. isimli şahısla ilgili jandarma ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince koordineli olarak operasyon düzenlendi. Şahsın ev ve aracında, uyuşturucu madde ve iklimlendirme sistemi araçları ile çok sayıda malzeme ele geçirildi. Şahıs gözaltına alınırken hakkında tahkikata başlandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bilecik Söğüt Uyuşturucu Suç Operasyon Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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