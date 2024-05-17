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Bilecik'te 'Atatürk'ün Hatırasına Alenen Hakaret' Suçundan Hapis Cezası Alan Şüpheli Yakalandı

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Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Atatürk'ün Hatırasına Alenen Hakaret' suçu ile 1 yıl 14 ay 7 gün hapis cezası bulunan şüpheli, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı ve tutuklandı.

Bilecik'te 'Atatürk'ün Hatırasına Alenen Hakaret' suçundan 1 yıl 14 ay 7 gün hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığınca; 'Atatürk'ün Hatırasına Alenen Hakaret' suçu ile 1 yıl 14 ay 7 gün hapis cezası bulunan şüpheli, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Adli makamlarca tutuklanan şahıs Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı Bilecik Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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