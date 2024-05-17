Bilecik'te 'Atatürk'ün Hatırasına Alenen Hakaret' Suçundan Hapis Cezası Alan Şüpheli Yakalandı
Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Atatürk'ün Hatırasına Alenen Hakaret' suçu ile 1 yıl 14 ay 7 gün hapis cezası bulunan şüpheli, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı ve tutuklandı.
Bilecik'te 'Atatürk'ün Hatırasına Alenen Hakaret' suçundan 1 yıl 14 ay 7 gün hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.
Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığınca; 'Atatürk'ün Hatırasına Alenen Hakaret' suçu ile 1 yıl 14 ay 7 gün hapis cezası bulunan şüpheli, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Adli makamlarca tutuklanan şahıs Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - BİLECİK