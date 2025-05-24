Bilecik Emniyet Müdürlüğü Voleybol Takımı Çeyrek Finale Yükseldi

Bilecik Emniyet Müdürlüğü Voleybol Takımı Çeyrek Finale Yükseldi
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Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kamu Kurumları Arası Voleybol Turnuvası'nda, Bilecik Emniyet Müdürlüğü Voleybol Takımı grup aşamasını lider tamamlayarak çeyrek finale yükseldi. İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, takımın başarısını kutladı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Kamu Kurumları Arası Voleybol Turnuvası' grup maçları tamamlandı. Bilecik Emniyet Müdürlüğü Voleybol Takımı, karşılaştığı rakiplerini mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Turnuvanın grup aşamasında İl Jandarma Komutanlığı, TCDD Voleybol Takımı ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ekipleriyle mücadele eden takım, tüm karşılaşmalardan galibiyetle ayrılarak grubunu lider tamamladı.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, alınan başarılı sonuçlara ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu heyecanlı mücadelelerde centilmence yarışan tüm rakip takımlarımıza teşekkür ederiz. Takımımızı yürekten tebrik ediyor, çeyrek finalde başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Turnuvada çeyrek final müsabakaları önümüzdeki günlerde oynanacak. Bilecik Emniyet Müdürlüğü Voleybol Takımı, finale ilerlemek için sahaya çıkacak. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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