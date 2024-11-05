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Beyşehir Gölü'nde Su Ürünleri Avcılığına Sıkı Denetim

Beyşehir Gölü'nde Su Ürünleri Avcılığına Sıkı Denetim
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Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Beyşehir Gölü'nde su ürünleri avlanma faaliyetlerini sıkı bir şekilde denetleyerek kurallara uymayan balıkçılara cezai işlem uyguluyor.

Konya'nın Beyşehir ilçesindeki Beyşehir Gölü'nde serbest dönemdeki su ürünleri avlanma faaliyetleri sıkı takip altında bulunduruluyor. Gölde bu maksatla sürekli denetimler gerçekleştiriliyor.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen denetimlerde kurallara uymayanlara göz açtırılmıyor ve cezai işlem uygulanıyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özver'in de katıldığı son denetimde su ürünleri kontrol ekipleri ilçede faaliyet gösteren balık alım kantarları ile balıkçı teknelerini denetime tabi tuttu. Denetimlerde ruhsat ve belge kontrolü, ağ göz açıklığının uygun olup olmadığı ile istenilen balık boylarında avcılık yapılıp yapılmadığı gibi hususlar kontrol edildi. Boy yasağına ve endemik tür (yağ balığı) yasağına uymayanlara cezai müeyyide uygulanan denetimlere ilişkin yapılan açıklamada balıkçılar bir kez daha uyarılarak; "Sazan balığı için 40, sudak balığı ve kadife sazanı için 26 ve tatlı su kefali için 20 santim altı boy yasağı olduğunu tekrar hatırlatmak isteriz." ifadelerine yer verildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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