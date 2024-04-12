Beyoğlu'nda Şeker Hastası Olan Alacaklısını Yumruklayarak Öldürdüğü İddia Edilen Sanığın Tutukluluğu Devam Ediyor

Beyoğlu'nda şeker hastası olan alacaklısı Umut Bekdemir'i kendisinden kaçtığı ve nefes almada güçlük çektiği sırada yumruklayan ve ölümüne neden olduğu iddia edilen sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

Beyoğlu'nda 20 Aralık 2022'de 24 bin lira alacaklısı olan Umut Bekdemir'e kendisinden kaçarken düşüp nefes almakta güçlük çektiği sırada yumruk atan ve şeker hastası olduğunu bilmesine rağmen ölümüne neden olduğu iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 39. Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçtiğimiz günlerde görülen duruşmada tutuklu sanık Abdullah Demir, tutuksuz sanık Emirhan İşçimen ve tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmada ölen Umut Bekdemir'in ailesi de 'müşteki' olarak duruşmaya katıldı.

Tutukluluk halinin devamına hükmetti

Alınan savunma ve beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Abdullah Demir'in tutukluluk halinin devamına hükmetti. Sanık Emirhan İşçimen'in ise adli kontrol tedbirlerinin devamına karar veren heyet, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Umut Bekdemir'in (42) kaldırıldığı hastanede ölümü üzerine soruşturma işlemlerine başlandığı anlatıldı.

Hazırlanan iddianamede, yapılan araştırmalar sonucu Umut Bekdemir'in hastaneye ambulansla getirildiği, olay esnasında Bekdemir'in yanında şüpheliler Abdullah Demir ile Emirhan İşçimen'in bulunduğunun tespit edildiği, şüpheli Demir ve İşçimen'in ise ilk olarak Bekdemir'in kendilerinden kaçarken yere düştüğünü, sonrasında ise fenalaştığını söyledikleri kaydedildi.

Şüphelilerden kurtulmak için kaçtığı ancak kısa süre sonra yere düştüğü belirtildi.

İddianamede, şüpheli Abdullah Demir'in ölen Umut Bekdemir'den 24 bin lira alacağının bulunduğu, alacağını tahsil etmek amacıyla yaklaşık 3-4 aydır sürekli Bekdemir'i aradığı, ayrıca şüpheli Demir'in 18 Kasım 2022'de Bekdemir'e 'Seni yakaladığım yerde pis edeceğim haberin olsun' şeklinde ses kaydı attığı aktarıldı. Olay günü şüpheli Demir ile İşçimen'in birlikte Bekdemir'in kalmış olduğu otelin önüne gittiği, bekledikleri Bekdemir'in otel önüne gelmesi üzerine İşçimen'in kullanımındaki araca bindikleri, şüpheli Demir'in araba içerisinde Bekdemir'in yüzüne yumruk attığı, öldürmekle tehdit ettiği, daha sonra bir parka gittikleri ve burada Bekdemir'in şüphelilerden kurtulmak için kaçtığı ancak kısa süre sonra yere düştüğü kaydedildi.

Nefes almakta zorlandığı sırada yumruk attığı aktarıldı

Hazırlanan iddianamede, yerden kalkan Bekdemir'in göğsünü tuttuğu ve nefes almakta zorlandığı sırada şüpheli Demir'in Bekdemir'e yumruk attığı, sonrasında ise Bekdemir'in hastaneye kaldırılarak vefat ettiği belirtildi. İddianamede, şüpheli Demir'in 24 bin lira olan alacağını tahsil etmek için Bekdemir'i darp ve tehdit ettikleri de kaydedildi. Şeker hastası olduğunu bildiklerini söyledikleri belirtildi

Ayrıca iddianamede, şüphelilerin her ne kadar öldürme kasıtlarının olmadığını belirtmişlerse de, Bekdemir'in şeker hastası olduğunu bildiklerini söyledikleri ve Bekdemir'in ölümüne sebebiyet verdikleri belirtildi.

46 yıl 6 aya kadar hapis talebi

Hazırlanan iddianamede, şüpheliler Abdullah Demir ve Emirhan İşçimen'in ayrı ayrı 'olası kastla öldürme', 'birden fazla kişiyle birlikte kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'gece vakti birden fazla kişiyle birlikte hukuki alacağın tahsili amacıyla nitelikli yağmaya teşebbüs' suçlarından toplamda 29 yıldan 46 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. - İSTANBUL