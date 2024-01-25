Belen'deki konteyner kentte yangın eğitimi verildi

Hatay'ın Belen ilçesindeki konteyner kentte yaşayan vatandaşlara yangın eğitimi verildi.

Belen ilçesi Fatih Mahallesi'nde kurulan konteyner kentte yaşayan vatandaşlara yangın söndürme ve korunma yöntemleri hakkında eğitim verildi. İtfaiye ekipleri tarafında verilen eğitime, vatandaşlardan ilgi yoğundu. Ekipler, vatandaşlara teorik ve uygulamalı olarak yangın eğitimi verdi. İtfaiye ekipleri tarafından dağıtılan bilgilendirici el afişleri de vatandaşlara verdi. - HATAY