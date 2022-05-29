Bekçileri görünce kaçan hırsızlar kamerada - Haberler

Bursa'da gece hırsızlık şüphelilerinin bekçilere denk gelince kaçmaya çalıştığı anlar güvenlik kamerasına takıldı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesine bağlı Cumalıkızık Değirmenönü Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, gece bekçileri sokakta nöbette oldukları sırada şüpheli şahısların hırsızlık yapmaya çalıştıklarını gördü. Olaya müdahale eden bekçileri gören hırsızlar koşarak kaçmaya çalıştı. Sokak aralarında bir süre devam eden kovalamacanın sonunda hırsızlar amaçlarına ulaşamadan yakalandılar. Yakalanan hırsızlar emniyete götürüldü. Kovalamaca anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili polis inceleme başlattı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa