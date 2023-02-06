BBP Genel Başkanı Destici: 'Büyük Birlik Partisi olarak, 'Deprem Koordinasyon ve Yardımlaşma Merkezi' oluşturduk'

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerle ilgili parti içerisinde ' Deprem Koordinasyon ve Yardımlaşma Merkezi' oluşturduklarını açıkladı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda (AFAD) Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Depremden etkilenen vatandaşlara yardım etmek çalışmalara devam ettiklerini kaydeden Destici, "Acımız ve üzüntümüz büyük. 2 binin üzerinde yıkılan bina var. Arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Duamız; ölü sayısının artmaması. Net sayı ile ilgili bir şey demek için erken. Ekiplerimiz arama kurtarma çalışmalarına başladı" dedi.

"Büyük Birlik Partisi olarak, ' Deprem Koordinasyon ve Yardımlaşma Merkezi' oluşturduk"

Tüm ülkenin seferber olduğuna değinen Destici, "Cumhurbaşkanlığımız, İçişleri Bakanlığımız, diğer bakanlıklarımız, kurumlarımız sahada. İnsan üstü bir çaba gösteriliyor. Türkiye seferber olmuş durumda. Bizde Büyük Birlik Partisi olarak, ' Deprem Koordinasyon ve Yardımlaşma Merkezi' oluşturduk. Deprem olan 10 ilde de oluşturduk, ilçelerde de oluşturulması konusunda arkadaşlarımıza tavsiyede bulunduk. Sürekli iletişim halindeyiz. Onlardan gelen taleplerin hızlı bir şekilde çözülmesi noktasında çalışmalara devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu. - ANKARA