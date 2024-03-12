Bayburt'ta park kavgası uzlaşmayla sonuçlandı

Bayburt'ta park kavgası nedeniyle işlenen hakaret suçu, mahkemeye taşınmadan Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda uzlaşmaya vardırıldı SMA hastası olan Havvanur Koca'ya 500 lira bağış yapma şartıyla anlaşmaya varan taraflar, minik Havva'nın tedavi parasına katkıda bulunmak amacıyla aralarında uzlaştı.

Bayburt'ta taksi durağının önüne park ettiği gerekçesiyle aracın şoförü A.D. ile tartışan durak çalışanı Y.D., tartışma büyüyünce A.D.'ye hakaret etti. A.D. ise kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle Y.D. isimli durak çalışanından şikayetçi oldu. Y.D. hakkında hakaret suçundan soruşturma başlatıldı.

İşlenen hakaret suçunun uzlaştırma kapsamında olması nedeniyle araya giren Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu'nda görevli uzlaştırmacılar, A.D. ile bir görüşme gerçekleştirerek uzlaştırma şartlarını görüştü. Müşteki A.D., şüpheli Y.D. ile SMA'lı Havvanur Koca'ya bağış yapması şartıyla uzlaşacağını uzlaştırma bürosu ekiplerine bildirdi. A.D.'nin talebini kabul eden Y.D. ise Havvanur Koca'nın tedavisi için açılan valilik onaylı hesaba 500 lira yatırdı. Böylece taraflar uzlaştırma bürosu ekiplerinin yoğun çabaları sonucunda mahkemeye gitmeden kendi aralarında anlaşmışlar oldu.

Bununla birlikte şüpheli Y.D.'nin bağışıyla birlikte yaşam mücadelesi veren, bir an önce tedavisine başlanılması gereken minik Havvanur'un tedavisi için toplanan para yüzde 94'e ulaştı. - BAYBURT