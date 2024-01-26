Batman'da yaşlı adam tırın çarpması sonucu yaralandı
Batman'ın Kozluk ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken tırın çarptığı yaşlı adam yaralandı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan adam, hastaneye kaldırıldı.
Batman'ın Kozluk ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken tırın çarptığı yaşlı adam yaralandı.
Kaza, İpekyolu Caddesi'nde öğlen saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Sadık Balku isimli yaşlı adam tırın altında kaldı. Kazayı şans eseri hafif sıyrıklarla atlatan Balku, çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen ambulansla Kozluk Devlet Hastanesine sevk edildi.
Polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - BATMAN