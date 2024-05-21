Batman'da Kaçak Sigara Operasyonu: 10 Bin 560 Paket Sigara Ele Geçirildi

Batman'da kente kaçak sigara getirmeye çalışan sigara kaçakçıları güvenlik güçlerine yakalanmamak için karayollarına alternatif kırsal yollara yöneldi.

Edinilen bilgilere göre, Batman'da kaçak sigara ile mücadele çalışmaları kapsamında alınan ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Güvenlik güçleri, köy yollarını kullanarak kent merkezine gelmeye çalışan bir traktörü durdurmak istedi. Güvenlik güçlerinin "dur" ihtarına uymayan şahıs traktörle birlikte kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonucu şüpheli, Kantar Köprüsü civarında yakalandı.

Traktör ve römorkunda yapılan aramalarda 10 bin 560 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Kaçan şüpheli V.D. yakalanarak gözaltına alındı. - BATMAN