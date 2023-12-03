Batman'da genç kadın silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Batman'ın Kozluk ilçesinde henüz 4 aylık bir bebeği olan genç kadın, evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu otopsi sonucunda belirlenecek.

Batman'ın Kozluk ilçesinde henüz 4 aylık bir bebeği olan genç kadın, evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Alınan bilgilere göre, Kozluk ilçesine bağlı Uzunyazı köyü Uğurlu mezrasında Rojda Coşansu (21), evinde silahla vurulmuş halde bulundu. 4 aylık bebeği olduğu öğrenilen Coşansu'nun cansız bedeni, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunun yapılacak otopsinin ile belirleneceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BATMAN