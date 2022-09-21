Başkent'te sokak ortasında kan donduran cinayet

Ankara'da sokakta yürürken kavga etmeye başlayan iki şahıstan biri, kaldırım taşı ile başına vurduğu diğer kişiyi ağır yaraladı.

Ankara'da sokakta yürürken kavga etmeye başlayan iki şahıstan biri, kaldırım taşı ile başına vurduğu diğer kişiyi ağır yaraladı. Yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Keçiören ilçesi Osmangazi Caddesi üzerinde sabah saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.D. ve akrabası E.G. cadde üzerinde yürürken kavga etmeye başladı. Yol kenarında bulunan kaldırım taşını alan E.G., yere düşen M. D.'nin kafasına birkaç defa vurdu. O esnada olay yerinden geçen bir bekçi, duruma müdahale ederek M.D.'yi etkisiz hale getirdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, M. D.'yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. M.D., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, E.G. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Oğuzhan Halil Özbek - İbrahim Çakmak/İHA)