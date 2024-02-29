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Başında mermer taşı kırılan şahıs ağır yaralandı

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Karaman'da yaşanan kavgada başına mermer taşı ile vurulan bir şahıs ağır yaralandı. Kavga, Sekiçeşme Mahallesi'ndeki bir cami avlusunda meydana geldi. Yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Başında mermer taşı kırılan şahıs ağır yaralandı

KARAMAN - Karaman'da iki kişi arasında yaşanan kavgada başına mermer taşı ile vurulan şahıs ağır yaralandı.

Kavga, akşam saat 21.00 sıralarında Sekiçeşme Mahallesi Dr. Mehmet Armutlu Caddesi üzerinde bulunan Kethane Camisinin avlusunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Özbekistan uyruklu olduğu öğrenilen İlyas K. ile kimliği henüz tespit edilemeyen yabancı uyruklu bir şahıs arasında eskiye dayalı husumetten dolayı kavga çıktı. Çıkan kavgada başına mermer taşı ile vurulan İlyas K., yaralandı. İhbar üzerine camiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kanlar içerisinde yerde yatar vaziyette bulunan İlyas K., ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan şahsın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekibi kavganın yaşandığı cami avlusunda inceleme yaptı.

Kavgaya karışarak kaçan şahsın kimliğinin tespit edilerek yakalanması için polis çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Karaman Kavga Cami 3.Sayfa Güncel Haberler

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