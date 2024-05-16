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Başakşehir'de yapılan inşaat çalışması esnasında tarihi mağara ve kanal bulundu

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Başakşehir'de bir inşaat çalışmasında işçiler yer altında odacık ve birbirine bağlanan kanallar olduğunu fark etti. İnşaat çalışması durduruldu, polis güvenlik önlemi aldı.

Başakşehir'de yapılan inşaat çalışması esnasında tarihi mağara ve kanal bulundu

İSTANBUL - Başakşehir'de bir inşaat çalışmasında işçiler yer altında odacık ve birbirine bağlanan kanallar olduğunu fark etti. Ekiplere yapılan ihbar neticesinde inşaat çalışması durduruldu, polis tespit edilen nokta ve çevresini güvenlik çemberine aldı.

Başakşehir Altınşehir Mahallesi'nde yapılan bir inşaat kazısı esnasında işçiler yer altında odacıklar ve kanallar olduğunu far etti. İşçilerin fark etmesi üzerine ekiplere haber verildi. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, olay yeri ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken inşaat çalışması durduruldu. Yer altında bulunan odacıkların ve kanalların sokak altından diğer evlerin altına doğru ilerlediği de mahalle sakinleri tarafından iddia edildi. İnşaat sahası ve çevresi dron ile havadanda görüntülendi.

"Böyle bir şeye şahit olmadık ama büyüklerimiz duymuşlar. Bizde de merak uyandırıyor"

Mahalle sakinlerinden olan Furkan Yıldız, " Kazı çalışması esnasında bu tarz şeylerle karşılaşıldı. Burada tarihi bir kanal olduğu söyleniyor. Herhangi bir problem olmaması açısından inşaatı durdurdular. biz daha önce böyle bir şeye şahit olmadık ama büyüklerimiz duymuşlar. Bizde de merak uyandırıyor belki benim dükkanımın altında da vardır. Herhangi birinin girişine izin verilmiyor burada 24 saat nöbet tutuluyor şuanda"İfadelerini kullandı.

"Topkapı'ya kadar gittiği söyleniyor bize hatta "

Başka bir mahalle sakini olan Şahin Aydın ise yaşananlarla alakalı, "Ben 72 yaşındayım 68 yılından beri aynı mahalleden oturuyorum. Biz zamanında duyuyorduk kanal olduğunu biliyorduk. Mahallenin altından geçen. Topkapı'ya kadar gittiği söyleniyor. Bize hatta içerisinden gidenlerde olmuş. Şimdi korumaya aldılar. Ekipler inceleyecek ve öğreneceğiz neler olduğunu. Göz göz odalar varmış sanırım içerisinde. Şu an koruma altında ne olduğuna bakacağız ilerleyen zamanda" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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