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Bartın'da Otomobil Kadına Çarptı, Kadın Hayatını Kaybetti

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Bartın'da seyir halinde bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına çarptı. Kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, sürücü gözaltına alındı.

Bartın'da seyir halinde bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına çarptı. Kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, sürücü gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre Gürgenpınarı Mahallesi'nde karşıdan karşıya geçmeye çalışan Rukiye Değer isimli vatandaşa İnkumu Beldesi'nden Bartın istikametine seyir halinde olan bir araç çarptı. Feci kazada ağır yaralanan yaya Rukiye Değer'e olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldı. Ambulans ile hastaneye kaldırılan kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kadının cenazesi, otopsi yapılmak üzere Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, ismi açıklanmayan araç sürücüsü gözaltına alındığı öğrenildi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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