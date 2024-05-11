Bartın'da artan kazalara karşı video klipli uyarı

BARTIN - Bartın'da bu yılın ilk 4 ayında meydana gelen trafik kazalarında geçen yılın aynı dönemine yüzde 18 oranında artması üzerine motosiklet sürücüleri hazırlanan video klip ile uyarıldı.

Bartın'da 2024 yılının Ocak Nisan ayları arasındaki maddi, hasarlı ve yaralamalı trafik kazalarının, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18 oranında artması nedeniyle Bartın Valiliği tarafından şehir kameralarına yansıyan ve motosiklet sürücülerinin karıştığı kaza görüntülerin de yer aldığı video klip hazırlandı. Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde hazırlanan klipte, kent merkezindeki kavşaklarda meydana gelen kazaların görüntülerinin yanı sıra şehirdeki araç trafiği, trafik polisleri yer alırken, motosiklet sürücülerinin dikkat etmesi gerekenler konusunda uyarılar da yer aldı.

Bartın Valisi Nurtaç Arslan ise kentteki kolluk kuvvetlerinin müdür ve komutanları ile düzenlediği toplantıda 2024 yılında yaşanan trafik kazalar ile ilgili bilançoyu açıkladı.2024 yılının ilk 4 aylık döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre kazaların yüzde 18 oranında arttığını vurgulayan Vali Arslan, "Geçen yılın ilk dört ayında, 270 trafik kazası meydana gelmişken bu yılın ilk 4 ayında 320 trafik kazası meydana gelmiştir. Her iki dönemde de 2'şer vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Geçen yılın ilk 4 ayına göre kıyasladığımızda yüzde 18 oranında bir artış meydana geldiğini görmekteyiz" dedi.

Kazalar genellikle gündüz meydana geliyor

Arslan, Bartın'daki kazaların genellikle gündüz meydana geldiğini de vurgulayan Arslan kazaların sebepleri hakkında ise, "Kazaların genellikle gündüz saatlerinde, iş saatleri olması nedeniyle trafik yoğunluğuna bağlı olarak arttığı görülmektedir. En çok da hız ihlallerinde kaynaklı, dikkatsiz ve tedbirsiz sürücü davranışları sonucu meydana geldiği görülmektedir. Unutmayın uyulan her bir trafik kuralının nedeni, uyulmayanın da bir bedeli vardır. Günümüzde yaşanan çoğu trafik kazası sürücülerin yaptığı hatalardan kaynaklanmaktadır. Ne var ki bazı kurallara dikkat ederek, basit önlemler alarak, ölümle yada ağır yaralanmalarla sonuçlanabilecek kazaların önüne geçilebilir. Bizler 7 adımda özetleyebiliriz. Hız limitlerine uyun, takip mesafesini koruyun, alkollü araç kullanmayın, trafik levhalarına ve ışıklarına uyun, sürüşe odaklanın, uykulu halde araç kullanmayın ve hatalı sollama yapmayın. Baktığımızda 7 altın kural diye nitelendirebileceğimiz, trafikte sürücülerimizin dikkate almaları gereken hususları, özetlememiz mümkün" ifadelerini kullandı.

Kazalarla birlikte kontrol ve denetimlerin de arttırıldığına vurgu yapan Arslan, "Trafik haftası nedeniyle de trafik ile ilgili ise 2023 yılın ilk 4 ayında ilimiz genelinde 141 bin 854 araç denetlenmişken, 2024 yılının Ocak-Nisan döneminde 185 bin 870 araç kontrol edilmiştir. 6 bin 119 sürücüye 2023 yılının ilk 4 ayında ceza yazılmışken, bu yılın ilk 4 ayında 14 bin 224 sürücüye ceza yazılmıştır. İlimiz genelinde 2023 yılın ilk dört ayında 817 araç, 2024 yılın ilk 4 ayında 1261 araç trafikten men edilmiştir. 2023 yılın ilk 4 ayında 187 sürücünün 2024 yılının ilk dört ayında, ise 278 sürücünün ehliyetine el konulmuştur" diye konuştu.